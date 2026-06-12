ドリコムは、RPG「Wizardry（ウィザードリィ）」生誕45周年を記念し、イラストレーター・末弥純が手がけたメインビジュアルを公開した。 【画像あり】シリーズの垣根を超え歴代キャラが集結メインビジュアル 本ビジュアルは、6月11日に45周年記念特設サイトにて解禁されたもの。原作者のひとりであるロバート・ウッドヘッドによるメッセージ動画の公開に続く、45周年プロジェクトの第