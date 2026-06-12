株式会社焦点工房は6月12日（金）、和平光学の交換レンズ「PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム」を発売した。対応マウントはライカM。希望小売価格は20万8,900円。 1961年に登場した初代ズミルックスM f1.4/35mm（通称：スチールリム）が持つ意匠や描写特性を研究し、現代の製造技術で再構築したという大口径広角レンズ。 装着例 「スチールリム」を想起させるステンレス製の