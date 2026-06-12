現地６月11日、北中米ワールドカップのグループA第１戦で、チェコ代表が韓国代表と対戦した。序盤から押し込まれる展開が続いたチェコだったが、59分に先制点を奪う。右サイドからのウラジーミル・ツォウファルのロングスローをキャプテンのラディスラフ・クレイチーが反応。191センチの長身DFが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越