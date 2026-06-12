タンスのゲンは6月11日に、宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」シリーズの新モデルとして、玄関まわりにやさしく馴染むアーチデザインを採用した「アーチデザイン宅配ボックス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、グレージュ、フレアレッド、ウッドブラウン×ブラック、モルタルブラック×ブラックの5色。価格は2万4999円。●玄関まわりに自然となじ