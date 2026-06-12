北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、チェコと相まみえた韓国。スコアレスで迎えた59分、相手のロングスローからラディスラフ・クレイチーの豪快なヘディングシュートで先制を許す。劣勢に立たされたが、むしろここからが真骨頂だった。67分、イ・ガンインの絶妙な縦パスを受けたファン・インボムが、巧みなループシュートでネットを揺らす。さらに80分、右サイドを抜けたファン・インボムが折り返すと、ゴール前