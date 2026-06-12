【写真】雰囲気の違う赤いドレスと黒のドレス姿を披露した上白石萌音 上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、ドレス姿のオフショットを披露した。 ■グリーンカーペットではレッド、ステージではブラックのドレスで登場 エンターテインメントショー『Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』』が6月10日と11日の2日間にわたり開催された。上白石は11日に出演し、Mrs. GREEN A