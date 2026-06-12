【写真＆動画】京本大我が子どもたちから“大人気すぎて囲まれた”姿／『10回切って倒れない木はない』子ども食堂シーン 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式SNSにて、京本大我（SixTONES）が子どもたちに囲まれるオフショットが公開された。 ■「ちゃんと本番が始まる時は静かにね」と“シー”ポーズする姿も ドラマで京本は医師・山城拓人役を演じている。 投稿では「子どもた