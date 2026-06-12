日ごろ、子どもに合わせてカレーは甘口派。 でも、たまにはガツンとスパイスを感じたいってとき、ありませんか。とはいえ、大人用だけ別で作るのは正直めんどう。そんなちょっとだけ刺激がほしい日によかったのが、ハウス公式レシピ「スパイス香る夏野菜のカレー揚げ浸し」です。編集部に届いた「だしの旨みとスパイスのカレー」を使って実際に作ってみたら、しっかり大人のカレー欲を満たしてくれる一品でした。【だし×ス