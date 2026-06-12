グリーンズ [東証Ｓ] が6月12日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の64億円→66.5億円(前期は58.4億円)に3.9％上方修正し、増益率が9.5％増→13.8％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.6億円→13.1億円(前年同期は19.8億円)に23.4％増