カドス・コーポレーション [東証Ｓ] が6月12日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比65.0％減の2.5億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の9.8億円→4.7億円(前期は9.3億円)に52.4％下方修正し、一転して49.8％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利