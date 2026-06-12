ランドネット [東証Ｓ] が6月12日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の25.8億円に伸びたが、通期計画の39.7億円に対する進捗率は65.0％にとどまり、5年平均の68.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％増の13.8億円に伸びる計算になる。