12日14時現在の日経平均株価は前日比2360.03円（3.68％）高の6万6577.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は967、値下がりは543、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を627.53円押し上げている。次いでアドテスト が572.02円、キオクシア が175.52円、ＳＢＧ が166.54円、ファストリ が153.67円と続く。 マイナス寄与度は