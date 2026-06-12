2026年6月10日、韓国メディア・イーデイリーは高市早苗首相が、韓国の高校生から受け取った日本語のメッセージを公開し、感謝の意を表したと報じた。高市首相は6月9日、自身のSNSで、「豊山（プンサン）高校の学生の皆さん一人ひとりが日本語で書いてくださったメッセージが私の元に届きました」とつづり、メッセージの写真を掲載した。そして、「李在明大統領とともに鑑賞した安東の縄花火にも参加し、私たちを歓迎してくれた皆さ