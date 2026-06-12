トランプ大統領が日本の人気アニメ「NARUTO」の主人公に扮した動画を自身のSNSに投稿し、一部で批判の声があがっていますが、知的財産戦略を担当する小野田大臣は12日、著作権が適切に扱われるよう、複数回にわたりアメリカ側に伝えていることを明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は6日、自身のSNSの公式アカウントに日本の人気アニメ「NARUTO」の主人公、うずまきナルトに扮して忍術を使う姿などを投稿しました。この投