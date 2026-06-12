きょう午前、北海道の新千歳空港に向かっていた台湾の航空機が緊急事態を宣言しました。その後、航空機は新千歳空港に着陸し、けが人はいません。きょう午前10時50分ごろ、台北発札幌行きのタイガーエア234便が緊急事態を宣言しました。新千歳空港の職員から消防に入った連絡によりますと、操縦席で一時煙が出たということです。その後、航空機は新千歳空港に着陸し滑走路上に停止、消防や関係機関が機体を調べたところ、火災現象