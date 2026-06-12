女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。訃報を受け、芸能界や各界から、追悼の声が寄せられた。女優の池上季実子は自身のSNSで「お元気かなー？と思っていたら…」と書き出し、「東映撮影所の俳優会館の扉開けて私を見つけて大きな声で『季実子ちゃん、今日は出まへえー』とパチンコ回すポーズ。Cute！」と回