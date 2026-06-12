駅などの女性用トイレに行列ができる問題について、国はきょう、「女性用便器の数を男性用以上」にするなどの基準を示したガイドラインを公表しました。駅やイベント会場などでは女性用トイレにしばしば長い行列ができますが、国土交通省はきょう、公共施設などの管理者向けにトイレの設置数の基準などを示したガイドラインを公表しました。国交省の調査では、駅や空港の女性用の便器の数が男性用よりも4割ほど少ないことがわかっ