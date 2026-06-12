お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。航空機のオーバーブッキングに遭遇したことについての心境を明かした。「空港にて、『出発する飛行機のお座席数が足りないので、席を譲って下さったお客様には、一万円差し上げます』のアナウンス」と、予約数が座席数を上回る「オーバーブッキング」の場面が遭遇したことを報告。「次の便で行けても、一万円ではちょっとな。5万かな、