特別区の区割りや事務分担を協議「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の初会合が１２日、大阪市役所で開かれた。大阪市（人口約２８０万人）を廃止して新設する特別区の区割りや事務分担などを今後協議し、１２月に制度案を取りまとめる方針を確認した。吉村洋文知事（大阪維新の会代表）は来年春に３度目の住民投票を実施することを目指している。会合で吉村氏は、議論のたたき台とするため、特別区の数について、〈１〉政