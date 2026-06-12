東京都内の市街地にクマが出没する事態に備えて、警視庁は１２日、ライフル銃を装備した機動隊員らによる「熊駆除対応プロジェクトチーム（ＰＴ）」の運用を始めた。ハンターの到着前に人身被害が生じる恐れがある場合など、緊急時に出動する。クマの市街地への出没は各地で相次いでおり、今月上旬には宇都宮市の中心部や福島市といった県庁所在地でも確認されている。警視庁は、都内でも市街地に出没した場合に備えて万全を期