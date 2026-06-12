一度芸能界の引退を発表し、2026年4月から芸能活動を再開した元E-girlsの藤井萩花（しゅうか）。開設したYouTubeチャンネルでは、日々の様子を撮影した動画がアップされているが、最新動画で見せた“すっぴん姿”に心配の声が集まっている──。6月9日、藤井は『藤井萩花の毎日メイク｜デパコス×プチプラ、愛用コスメ全部見せ』と題した動画を投稿した。「動画冒頭からすっぴんを披露し、自宅と思われる室内で白いシャツを着