6月11日、フリーアナウンサーの望月理恵が自身のInstagramを更新。54歳とは思えない抜群のスタイルを披露し、ネット上が色めき立っている。望月はこの日、俳優の別所哲也が1999年に創設した国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival＆ Asia 2026」の「Award Ceremony」でMCを担当。その際に撮影したオフショットを公開した。投稿では《スタイル良く見えるにはどんなポーズだろうといろいろやった結果の写真ですw》とコメ