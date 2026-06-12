伝説の“キング・オブ・ポップ”の来日に、六本木がわいた――。6月4日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催されたのは、19日公開予定の映画『Michael/マイケル』のジャパンプレミアだ。「この映画は、2009年に亡くなった世界的歌手のマイケル・ジャクソンさんの、波乱に満ちた人生を描く伝記映画です。主演を務めるのは、実の甥であるジャファー・ジャクソンさん。レッドカーペットにはジャファーさんをはじめ、幼少期のマイケ