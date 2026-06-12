●不在の仲村(あの)の存在感を浮かび上がらせる 少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第10話が、11日に放送された。今回は、このエピソードがどれほど重要だったかということや、それを演技という力で体現してみせた、俳優・鈴木福について考えてみたい。鈴木福(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社○【第10話あらすじ】ついに春日と常磐が結ばれるが…!?常