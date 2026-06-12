持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日、ボリュームたっぷりな「ねぎ塩レモン豚タン弁当」を全国で発売する。ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)は、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンを使用しており、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」が、豚タンの味わいを最大限に引き立てる。さらに、ブラックペッパーのピリッとした刺激が後味を