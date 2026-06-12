「好きと一緒にいられるっていうのはまた違ったりして」――。11日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45〜)に、MEGUMIと片山友希がゲスト出演。失恋や離婚を経て幸せをつかむための“逆転恋愛術”をテーマに、自身の経験や恋愛観を語った。MEGUMI○「失恋しなきゃ分かんないじゃないですか」番組では、失恋を経験した街の女性たちにインタビューを実施。恋愛で傷ついた経験から学んだこ