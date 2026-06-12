FC東京のGKキム・スンギュがチェコ戦で活躍北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利した。FC東京所属のGKのキム・スンギュが再三のビッグセーブでチームを勝利へ導いた。韓国は後半14分、右サイドからのロングスローをチェコのキャプテンDFラディスラフ・クレイチに頭で叩き込まれて先制を許した。しかし、同22分にMFファン・インボムの技あり