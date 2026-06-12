サッカー・J1のヴィッセル神戸は12日、2026/27シーズンのチームが7月6日から始動すると発表した。練習拠点のいぶきの森球技場（神戸市西区）で、一般非公開のトレーニングを予定しているという。また、夏季トレーニングキャンプは北海道の札幌市白旗山競技場で、7月12日から7月25日まで行うことも、あわせて発表している。シーズン移行に伴い、2月から6月上旬まで行われたJリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」で、頂点に立