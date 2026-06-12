「ナガノアニエラフェスタ2026」出演者一覧 長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、第二弾出演アーティストとして、『ウマ娘 プリティーダービー』、『シユイ』、南條愛乃、ZAQ、Liaら第二弾13組が発表された。併せて6月12日12時よりチケットの2次先行抽選受付が開始した。【動画】ナガノアニエラフェスタ2025 ダイジェストムービーDAY1となる9月19日には、新たに6組の出演が決定。ア