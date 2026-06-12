「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに、“中華そば処 琴平荘”監修「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」が登場！山形県・鶴岡市の期間限定で営業する幻のラーメン店監修の味が期間・数量限定でスシローにて楽しめます☆ スシロー×食べログ「中華そば処 琴平荘」監修「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」  価格：480円（税込）〜販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数38万食が完売次第終了持ち