大きな手術の前に全身麻酔を受けた人のほとんどは、気が付いたら手術が終わっており、その間の記憶はまったく残っていません。ところが、そんな全身麻酔中でも人間の脳は周囲の音を聞いており、リアルタイムで言語を処理している可能性があると新たな研究で示されました。Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-026-10448-0Researchers discover advanc