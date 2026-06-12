さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、やさしい水彩タッチのデザインがかわいい「サンリオキャラクターズ」の真空保冷ケース付き氷のうが登場！真空断熱二重構造で冷たさが長持ちするステンレスケースとシリコーン氷のうのセットで、夏の暑さ対策やアイシングを快適にサポートしてくれます☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」真空保冷ケー