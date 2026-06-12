7月4日13時30分より放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、総合司会を務める櫻井翔が青い海と空を背景にたたずむ姿を捉えたポスタービジュアルが解禁された。【写真】『THE MUSIC DAY 2026』総合司会の櫻井翔本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビア