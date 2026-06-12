ＮＨＫに残る映像の数々からふるさとへの思いや記憶を呼び起こす「あなたの町の映像アルバム」シリーズ。今回は道東の港町・根室編を6 月 21 日（午前 8:25〜8:52）に放映する。過去に取材・撮影した映像記録の中から、漁業でにぎわった根室の港、夏の風物詩・金刀比羅神社の例大祭など、当時の出来事や暮らしの営みを掘り起こす。上映会を開催して、地元に住む６人に思い出を語り合ってもらう。