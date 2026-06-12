新DENON HOMEシリーズ3モデル。左からDENON HOME 600、DENON HOME 200、DENON HOME 400 ビックカメラの新宿西口店、有楽町店において、クラウドファウンディングで話題となった、デノンの空間オーディオ対応Wi-Fiスピーカー「DENON HOME 200」「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の試聴会が開催される。日程と時間は以下の通り。 ビックカメラ新宿西口店 6月13日 12:00～17:00 〒1