安田記念で５着だったパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）はキーンランドＣ・Ｇ３（８月２３日、札幌競馬場・芝１２００メートル）からスプリンターズＳ・Ｇ１（９月２７日、中山競馬場・芝１２００メートル）を目指す。橋口調教師が６月１２日、明らかにした。同馬は昨年もキーンランドＣから始動して、完勝している。橋口調教師は「（安田記念は）具合がめちゃくちゃ良かったですけどね。マ