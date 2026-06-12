女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。スポーツ報知では、２０１４年に「我が人生あの人この人［こう言う録］」という企画面でインタビュー取材した。当時の記事を再構成して掲載する。＊＊＊波乱万丈に生きた俳優・勝新太郎さんの妻で女優の中村玉緒は、中学２年で芸能界入りして６０年余りになる。映画、ドラマ、舞台にとどまらず