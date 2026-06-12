世界で大ヒット『秘密の間柄』を手がけたヤン・ギョンヒ監督が演出俳優のキム・ユンシク、パク・シウが出演する韓国BLドラマ『検事室の提案』（全10話）が、26日よりFODで独占配信される（毎週金曜午前0時より2話ずつ）。【写真】かわいい！3人でハートを作るキム・ジュンソら『秘密の間柄』キャスト本作は、韓国の人気BLウェブ小説『検事室の提案』が原作。完璧主義で有能ながらも殺人犯に対して尋常ではない憎しみを抱く検事