ウルブズは11日、ロブ・エドワーズ監督との契約を解除することを発表した。今シーズンのプレミアリーグを最下位で終え、2018年以来の降格となったウルブズ。34歳のレジェンドDFマット・ドハーティなど10名の退団を発表していたが、同時に1年でのプレミアリーグ復帰へ向けた動きとして、元イングランド代表DFキーラン・トリッピアー、そしてフラムを退団したメキシコ代表FWラウール・ヒメネスを獲得した。しかし、英『Daily Mail』