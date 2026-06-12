MATCH 02グループA第1戦2026年6月12日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム）韓国 2-1 チェコついに幕を開けた4年に一度のサッカーの祭典。北中米W杯の開幕戦となったメキシコ代表対南アフリカ代表の一戦では、いきなりレッドカードが3枚も飛び出す波乱の展開となったが、今大会の2試合目は韓国代表とチェコ代表が激突する。11大会連続のW杯出場となる韓国は、チームの大エースであるソン・フンミンを筆頭に、CL2連覇