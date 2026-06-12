オランダ代表ではDFフィルジル・ファン・ダイクの相棒を誰にするかが1つのポイントになると考えられてきたが、アーセナルでプレミア制覇に貢献したDFユリエン・ティンバーが負傷で2026W杯を欠場することが決定。代わりにサンダーランドDFルシャレル・ヘールトライダを招集したが、ティンバー離脱の影響はどれだけ大きいのか。オランダ『De Telegraaf』のヴァレンティン・ドリーセン記者は、ティンバーこそファン・ダイクの最高の相