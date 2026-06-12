B-R サーティワン アイスクリームは、実施中の「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーンの追加施策として、6月15日から6月21日までの期間、対象商品の購入者に数量限定でオリジナルクリアファイルをプレゼントすることを発表した。 https://realsound.jp/tech/2026/06/post-2424339.html【画像あり】「冒険の書」デザインのファイル＆メモなど 本キャンペーンは、今年40周年を迎える