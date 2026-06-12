L'Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが、2026年9月にアコースティック編成によるビルボードライブツアー『TETSUYA Acoustic Live Tour 2026 at Billboard Live』を開催する。 （関連：藤井 風、BUMP OF CHICKEN、L’Arc-en-Ciel、Ado、マカロニえんぴつ……キャリア初の試みで拡張するアーティストの幅） TETSUYAにとって2026年は、L'Arc-en-Cielの結成35周年とソ