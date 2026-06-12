アストン・ヴィラに所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズが、自身に関する去就について言及した。イギリス『Sky Sports』が伝えた。マンチェスター・シティの下部組織に在籍していたロジャーズは、イングランドの複数クラブを渡り歩いて2024年夏にアストン・ヴィラへ完全移籍。推進力あるドリブル突破や高いフィニッシュ能力を武器に、今季はプレミアリーグ37試合に出場し、10ゴール7アシストを記録した。そんなロジャ