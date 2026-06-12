スクートは、「EVERYWHEREセール」を6月12日午前11時から18日まで開催している。設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は出発地・路線により異なる。・東京/成田発着台北/桃園（15,000円／25,500円）、ランカウイ（21,500円）、クルタジャティ・パダン（22,000円）、イポー・クチン・コタキナバル・クアンタン・シブ・マラッカ（22,000