タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。愛用しているリカバリーサンダルを紹介した。この日、北斗は「今日は大阪からのご挨拶 大阪も暑いです」と切り出し、最近の移動では「ずーっとリカバリーサンダル」を愛用していることを写真とともに公開。「歩くのも楽すぎて かかとも少し高めなのでオシャレに履けるしね〜この夏もずっとこれになりそうです」と絶賛し「ちなみに私、ピンクとアイボリーも持ってます」と明かした。