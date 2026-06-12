大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが11日に自身のアメブロを更新。次女の中学校で初めて三者面談に参加したことを報告した。この日、倉実さんは「Mokaの三者面談に行ってきました」と切り出し「これまで面談は二者ばかりだったので三者は私も初めてです」と明かした。続けて、事前に「面談ではリップサービスで子どものマイナスになるような話はしない その日は特に味方でいないといけないという話を聞い