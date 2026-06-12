KDDIは、通信における電力消費の効率化につながる光電融合技術関連のスタートアップに特化した投資ファンド「IOWN AI Fund」への出資を発表した。 光電融合技術は、通信における電気接続を光接続に置き換えることで消費電力を削減する技術として期待されているという。2026年5月には、KDDIとKDDI研究所などで光電融合技術による単一拠点から複数拠点への光信号伝送に世界で初めて成功し、ネットワークの電力