俳優の川崎麻世が11日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとともに麻辣湯の店へリベンジに訪れたことを報告した。この日、川崎は「リベンジする為に楊國福麻辣湯 銀座店に行って来ました」と報告し「いつ来ても大人気店ですね」とコメント。「まずはボールに好きな野菜や麺や具を入れてグラムで料金が決まります」と店のシステムを説明した。続けて、前回の来店時について「激辛 量り売りで約2700円」だったことを明かし「はじめ