自動運転による配車サービス・Waymoが、より上質な体験が可能になるサブクスリプションサービスの「Waymo Premier」を発表しました。Introducing Waymo Premier, an elevated rider experiencehttps://waymo.com/blog/2026/06/waymo-premier/Waymo PremierはWaymoのヘビーユーザー向けの有料サブスクリプションサービスです。Waymo Premierに加入すると得られる特典は以下の通り。優先ピックアップ：優先マッチングで列に並ばずに